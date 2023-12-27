Псковский омбудсмен заключил соглашение с Гострудинспекцией для повышения гарантий трудовых прав

12:12, 27 декабря 2023, ПАИ

Рабочую встречу, на которой было подписано соглашение о взаимодействие, провели врио руководителя Государственной инспекции труда в Псковской области Марина Кудрявцева и уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов. Соглашение поможет повысить гарантии трудовых прав граждан, сообщил ПАИ омбудсмен.

Дмитрий Шахов и Марина Кудрявцева особое внимание уделили оценке ситуации по защите трудовых прав членов семей, участников СВО. Серьёзных жалоб по этому вопросу не было, работодатели полностью обеспечивают права своих мобилизованных работников, которые участвуют в СВО, а также их жён, отметила руководитель Гострудинспекции.

Стороны также обсудили охрану и безопасность труда в псковских организациях, проанализировали случаи и причины резонансной гибели работников, а также своевременность выплат по страховым случаям травмирования или гибели работников.

Кроме того, в целях повышения государственных гарантий трудовых прав жителей Псковской области, оперативного и комплексного совместного рассмотрения жалоб и заявлений граждан, а также проведения совместных проверок по таким обращениям участники встречи заключили соглашение о взаимодействии.