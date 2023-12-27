Псковичам напомнили алгоритм действий перед рыбалкой в Псковско-Чудском водоеме

12:21, 27 декабря 2023, ПАИ

В Погрануправлении ФСБ Росии по Псковской области рыбакам напомнили алгоритм действий перед выходом на лёд Псковско-Чудского водоема.

С появлением льда в акватории Псковско-Чудского водоема увеличивается количество правонарушений административно-правовых режимов, установленных в российской части вод пограничных озер, в том числе от незнания гражданами российского законодательства.

Поэтому Пограничное управление напоминает жителям и гостям региона о необходимости соблюдения правил пограничного режима, утвержденных приказом ФСБ России от 7 августа 2017 года № 454 (с изменениями и дополнениями), текст которого находится в открытом доступе, в том числе на официальном сайте ФСБ России.

В соответствии с указанными правилами:

Время пребывания граждан в российской части вод акватории Псковско-Чудского водоема, в пределах которой установлен пограничный режим, разрешено только в светлое время суток (с восхода до захода солнца). Маломерные суда и средства передвижения по льду (аэросани, буера, мотосани, снегоходы (мотонарты), подводные средства движения, подводные обитаемые и необитаемые аппараты и водолазные дыхательные аппараты), используемые в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов Российской Федерации (какими являются Псковское, Теплое и Чудское озера), в пределах которых установлен пограничный режим, подлежат учету в подразделении Пограничного управления.

В целях соблюдения правил пограничного режима и мер собственной безопасности при выходе маломерных судов и средств передвижения по льду из пунктов базирования на участки российской части вод, лицо, управляющее ими, не позднее чем за два часа до выхода по телефонной связи или радиосвязи обязано уведомить подразделение Пограничного управления.

Информацию о порядке постановки на учет маломерных судов, а также средств передвижения по льду, используемых в акватории Псковско-Чудского водоема, порядке уведомления о выходе и возвращении маломерных судов и средств передвижения по льду в пункты базирования,

а также о ведении промысловой, исследовательской, изыскательской и иной деятельности в акватории пограничных озер можно получить по телефонам:

– отделение (пограничная застава) в Гдове: (8 8113) 13-31-30, (8 8113) 12-30-72;

– пограничный пост в Кишкино: (8 8113) 12-32-53.

Для направления уведомлений: факс (8 8113) 12-13-31.

Почтовый адрес: Гдов, улица Ленинградская, 9, индекс 181600.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что введены запреты выхода граждан и выезда транспортных средств на ледовое покрытие акватории Псковско-Чудского водоема. За нарушение гражданами муниципальных правовых актов предусмотрена административная ответственность.