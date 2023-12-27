50 миллионов россиян стали подписчиками госпабликов

12:58, 27 декабря 2023, ПАИ

За год с момента вступления в силу закона о госпабликах — 1 декабря 2022 года — количество официальных страниц городов, школ, больниц, библиотек в социальной сети «ВКонтакте» достигло 175 тыс. Наиболее крупной сферой является образование: в ней насчитывается 83 тыс. госпабликов. Сегодня каждый третий житель нашей страны подписан хотя бы на одну официальную страницу госучреждения. Всего подписчиками госпабликов являются 55% интернет-аудитории страны.

«Госпаблики позволяют гражданам общаться с органами власти и получать от них актуальную информацию самым удобным способом — через соцсети. За год они стали мощным информационным каналом. У нас сейчас около 175 тыс. госпабликов, на них подписано примерно 50 млн человек», — сказал заместитель министра цифрового развития РФ Олег Качанов.

Координатор по развитию госпабликов — АНО «Диалог Регионы» — совместно с администрациями субъектов РФ на базе центров управления регионами организовал для администраторов официальных сообществ обучающие курсы. Так, онлайн-курс «Академия госпабликов» прошли 112 тыс. человек. 46 тыс. администраторов из регионов приняли участие в очных обучающих мероприятиях.

«В России появилась новая профессия — администратор госпаблика. Чаще всего эту функцию выполняют действующие сотрудники: в школах — учителя, в детских садах — воспитатели и т. д. Это неравнодушные люди, которые создают имидж и репутацию своего учреждения в сети. Мы им очень благодарны. Запрос на новую профессию будет расти год от года», — рассказал заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.

«Весь год ЦУР Псковской области работал с администраторами госпабликов для повышения качества контента и обратной связи. В том числе проводили обучения и семинары. В начале декабря мы организовали масштабный форум, посвящённый работе в системе «Госпаблики». На сегодняшний день в Псковской области создано 863 паблика для коммуникации с государством по различным вопросам. Проделана большая работа. На мероприятии самым активным администраторам госпабликов мы вручили благодарности. Теперь наша цель – более глубокая интеграция во всероссийскую новостную повестку», – подчеркнула Анастасия Григорьева, руководитель ЦУР Псковской области.

Помимо информационной функции, госпаблики выполняют роль помощника граждан. В уходящем году в них появились полезные сервисы «Госуслуг», которые позволяют без очередей записать ребенка в кружок или секцию, а также получить талон к врачу для себя или родственника. Востребованность подобных сервисов растет. Мини-приложение «Запись в кружок» установили почти 70 тыс. госпабликов, а «Запись к врачу» — 4,5 тыс. Только за ноябрь услуги получили более 5 тыс. человек.