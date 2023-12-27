Итоги работы областного комитета по культуре обсуждают в медиацентре ПАИ

15:20, 27 декабря 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая итогам работы областного комитета по культуре, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 27 декабря.

Какие изменения в сфере культуры в 2023 году произошли благодаря президентскому нацпроекту «Культура», что дали юным псковичам проекты «Детская филармония» и «Золотой петушок», как обогатили нашу культурную жизнь премии, гастроли, съёмки и выставки?

Об этом и многом другом расскажет председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.