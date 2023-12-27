Итоги работы областного комитета по культуре обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая итогам работы областного комитета по культуре, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 27 декабря.
Какие изменения в сфере культуры в 2023 году произошли благодаря президентскому нацпроекту «Культура», что дали юным псковичам проекты «Детская филармония» и «Золотой петушок», как обогатили нашу культурную жизнь премии, гастроли, съёмки и выставки?
Об этом и многом другом расскажет председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.
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27 декабря 2023
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