Годовой пассажиропоток аэропорта в Пскове превысил 150 тысяч человек

13:30, 27 декабря 2023, ПАИ

Годовой пассажиропоток аэропорта в Пскове превысил 150 тысяч человек, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Продолжаем последовательное развитие нашего аэропорта. В 2023 году пассажиропоток уже превысил запланированные 150 тысяч человек. На данный момент уже 150 тысяч 958 человек. К концу недели точно преодолеем порог в 152 тысячи. Это притом что по итогам 2022 года у нас было 115 тысяч, а в 2018 году – и вовсе 6 тысяч», – отметил губернатор.

Таким образом, годовой прирост превысил 30%. «Очень хорошая динамика», – констатировал Михаил Ведерников.

«Шаг за шагом приближаемся к строительству нового терминала», – добавил глава региона.