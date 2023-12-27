Спасателей наградили сегодня в Пскове

18:09, 27 декабря 2023, ПАИ

Торжественная церемония в честь Дня спасателя прошла в зале Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина в Пскове сегодня, 27 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

С видеоприветствием к сотрудникам МЧС обратился глава МЧС России Александр Куренков. Он отметил, что количество пострадавших удалось снизить на 26 % благодаря грамотной работе спасателей. Также он поблагодарил спасателей за мужество, преданность и добросовестное отношение к делу.

От имени губернатора Псковской области к спасателям и пожарным со сцены обратилась первый вице-губернатор Вера Емельянова. Она отметила высокий профессионализм псковских спасателей при выполнении служебного долга, а также их готовность прийти на помощь в любую минуту.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, поздравляя спасателей с профессиональным праздником, назвал работу специалистов благородным делом, ведь они оперативно спешат на помощь и реагируют на чрезвычайные ситуации, спасают человеческие жизни.

Руководитель ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин подчеркнул, что со всеми профессиональными испытаниями работники МЧС смогли справиться достойно.

Кроме того, спасателям из Псковской области на мероприятии вручили ведомственные и региональные награды.