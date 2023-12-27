Дополнительный тираж Псковской краеведческой азбуки выйдет при поддержке Бориса Елкина

15:59, 27 декабря 2023, ПАИ

Псковскую краеведческую азбуку презентовали в гимназии № 28, сообщила глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале. А дополнительный тираж издания выйдет при поддержке градоначальника.

«Принял решение поддержать проект и выпустить в следующем году дополнительный тираж, чтобы азбука появилась на полках псковских библиотек», – отметил Борис Елкин.

Каждая буква алфавита в книге – это достопримечательность Пскова или исторический деятель. Авторами рисунков и текстов стали учащиеся воскресных и художественных школ города и воспитанники творческой студии «Полосатый кот».

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Книга вышла в свет благодаря победе автора проекта Софьи Егоровой в городском конкурсе «Есть идея!». Азбука создана при участии Псковской епархии и рассчитана на школьников младшего и среднего возраста, но будет интересна всем, кто интересуется историей региона.