Стал известен режим работы Псковского музея-заповедника в новогодние праздники

17:24, 27 декабря 2023, ПАИ

Стал известен режим работы Псковского музея-заповедника в новогодние праздники. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

31 декабря:

Выходной день на следующих объектах: музейный комплекс «Двор Постникова», музейный комплекс «Палаты у Сокольей башни», музей-усадьба С. В. Ковалевской, музей-усадьба М. П. Мусоргского, музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова.

Остальные музейные объекты работают до 16:00. Кассы до 15:30. Вход на территорию Псковского кремля до 18:00.

1 января – выходной день, кроме Приказной палаты и экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» в главном здании музея. Время работы: с 12:00 до 18:00. Также с 12:00 до 16:00 будет работать музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова.

2-8 января – объекты Псковского музея работают с 10:30 до 18:00, кроме:

– Приказная палата Псковского кремля с 10:00 до 18:00.

– Власьевская, Плоская, Варлаамовская, Высокая башни с 10:00 до 20:00.

– Музей истории города Печоры с 10:00 до 18:00.

– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова с 10:00 до 16:00.

– Музей-усадьба С. В. Ковалевской с 09:00 до 17:00.

– Музей-усадьба М. П. Мусоргского с 09:00 до 17:00.

– Музей-квартира Ю. П. Спегальского будет работать только 2, 3, 4, 5, 6 и 7 января.

– Музей-квартира В. И. Ленина будет работать только 3, 4, 5, 6 января.

9 января – выходной день на всех объектах музея.