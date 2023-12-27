Полицейские поздравили детей в Порховском районе

18:31, 27 декабря 2023, ПАИ

Воспитанников службы социальной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поздравили сотрудники отдела МВД России по Порховскому району сегодня, 27 декабря. Об этом сообщает газета «Порховский вестник».

Детям вручили подарки. В ответ они рассказали гостям новогодние стихотворения.

Напомним, что Всероссийская акция профилактической направленности «Полицейский Дед Мороз» будет проходить до 10 января.