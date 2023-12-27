Полицейские поздравили детей в Порховском районе
Воспитанников службы социальной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поздравили сотрудники отдела МВД России по Порховскому району сегодня, 27 декабря. Об этом сообщает газета «Порховский вестник».
Детям вручили подарки. В ответ они рассказали гостям новогодние стихотворения.
Напомним, что Всероссийская акция профилактической направленности «Полицейский Дед Мороз» будет проходить до 10 января.
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27 декабря 2023
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