Юных спортсменов наградили в Гдовском районе

22:55, 27 декабря 2023, ПАИ

Юных спортсменов и их тренеров наградили за достигнутые успехи на официальном приёме у главы Гдовского района Алексея Васильева, сообщает газета «Гдовская заря».



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»

















«Вы все энергичные, спортивные и ответственные ребята. Очень рад за ваши успехи. Спорт дисциплинирует человека и делает его устойчивым к разного рода потрясениям. Желаю вам спортивных успехов, побед и благополучия», – обратился к детям Алексей Васильев.

«Конечно, успехи детей зависят от взрослых: родителей, учителей, тренеров. Они тоже получили заслуженные награды и подарки из рук главы. Всё это говорит о том, что у нас талантливая, спортивная и надёжная молодёжь, которая прославляет Гдовский район, проявляя свои лучшие качества», – отметили в газете.