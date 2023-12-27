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Общество

Юных спортсменов наградили в Гдовском районе

Юных спортсменов и их тренеров наградили за достигнутые успехи на официальном приёме у главы Гдовского района Алексея Васильева, сообщает газета «Гдовская заря».

  • Юных спортсменов наградили в Гдовском районе
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • Юных спортсменов наградили в Гдовском районе
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • Юных спортсменов наградили в Гдовском районе
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • Юных спортсменов наградили в Гдовском районе
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • Юных спортсменов наградили в Гдовском районе
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • Юных спортсменов наградили в Гдовском районе
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • Юных спортсменов наградили в Гдовском районе
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • Юных спортсменов наградили в Гдовском районе
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • Юных спортсменов наградили в Гдовском районе
    Фото: газета «Гдовская заря»

«Вы все энергичные, спортивные и ответственные ребята. Очень рад за ваши успехи. Спорт дисциплинирует человека и делает его устойчивым к разного рода потрясениям. Желаю вам спортивных успехов, побед и благополучия», – обратился к детям Алексей Васильев.

«Конечно, успехи детей зависят от взрослых: родителей, учителей, тренеров. Они тоже получили заслуженные награды и подарки из рук главы. Всё это говорит о том, что у нас талантливая, спортивная и надёжная молодёжь, которая прославляет Гдовский район, проявляя свои лучшие качества», – отметили в газете.

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