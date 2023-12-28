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Общество

Главную ёлку выставки «Россия» на ВДНХ украсила псковская новогодняя игрушка

Зажглись огни на главной новогодней ёлке выставки «Россия» на ВДНХ в Москве. Праздничное дерево украсила и псковская деревянная игрушка, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото с сайта pskov.ru

Организаторы разместили на 20-метровой ёлке из Калужской области игрушки всех 89 регионов страны. От Псковской области главную ель выставки украсила фигурка «Псковский лютый зверь» из мастерской «Псков резной». Мастера изобразили символ региона, олицетворяющий силу, отвагу и храбрость.

«Барс — это еще и оберег мира на западных рубежах нашей Родины, — отметил первый заместитель губернатора Псковской области Денис Салий. — С недавнего времени в историческом центре Пскова поселились 10 небольших фигур барсов. Гости города ищут их, чтобы погладить и сфотографироваться. Малышам повязывают шарфы, надевают шапки. Теперь барс олицетворяет дружелюбие и теплоту нашего региона».

Главная новогодняя ель на ВДНХ окружена 89 ёлками, на каждой из которых висят игрушки региональных мастеров. В украшении праздничной ели Псковской области приняли участие местные производители. Деревянные игрушки изготовила мастерская «Псков резной», керамические — завод «Псковский гончар» и мастерская Юрия Пересады.

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