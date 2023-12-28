Полмиллиона рублей заплатит житель Подмосковья за попытку подкупить псковскую таможенницу

09:00, 28 декабря 2023, ПАИ

Печорский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего мужчины. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Об этом ПАИ сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

В ноябре 2023 года житель Московской области пытался передать инспектору таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска «Куничина Гора» 100 тысяч рублей за ускоренную процедуру оформления и непрохождение таможенного контроля в отношении его личного транспортного средства.

Инспектор поста уведомила руководство о факте склонения её к взятке. Действия жителя Московской области пресекли сотрудники таможни и транспортной полиции.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал мужчину виновным и назначил штраф 500 тыс. рублей.