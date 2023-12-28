Первый тур голосования премии «Народное признание» стартует сегодня
Первый тур голосования за номинантов премии «Народное признание» стартует сегодня, 28 декабря, в 15:00. По итогам работы экспертного сообщества из 266 в первый тур голосования прошли 236 заявок. Это абсолютный рекорд за все годы существования премии.
Голосование будет проходить в 14 номинациях и завершится 31 января. Голосующий должен проголосовать в каждой из номинаций, чтобы его голос был учтен.
Все часто задаваемые вопросы по премии «Народное признание» и ответы на них читайте здесь.
Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Ее учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.
Победителей назовут в 14-ти номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. Первый этап голосования - с 28 декабря по 31 января, второй - с 1 по 23 февраля. Церемония вручения запланирована на конец февраля.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
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