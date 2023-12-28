Первый тур голосования премии «Народное признание» стартует сегодня

09:06, 28 декабря 2023, ПАИ

Первый тур голосования за номинантов премии «Народное признание» стартует сегодня, 28 декабря, в 15:00. По итогам работы экспертного сообщества из 266 в первый тур голосования прошли 236 заявок. Это абсолютный рекорд за все годы существования премии.

Голосование будет проходить в 14 номинациях и завершится 31 января. Голосующий должен проголосовать в каждой из номинаций, чтобы его голос был учтен.

Все часто задаваемые вопросы по премии «Народное признание» и ответы на них читайте здесь.