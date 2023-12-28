Два уголовных дела возбудили в Псковской области после операции «Авто-VIN»

11:29, 28 декабря 2023, ПАИ

Два уголовных дела возбудили в Псковской области после проведения операции «Авто-VIN», направленной на стабилизацию оперативной обстановки по линии борьбы с хищениями автотранспортных средств, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Учитывая приграничное положение региона, полицейские уделяли особое внимание машинам с иностранными номерами. Проводились проверки по учётам Интерпола транспортных средств с государственными регистрационными знаками Белоруссии, Латвии, Германии, Эстонии, Армении, Сербии и других государств.

«В ходе работы осуществлялись проверки мест хранения автотранспорта, проверено около 300 машин, выявлены авто, у которых достоверность предоставленных документов, а также идентификационный номер транспортного средства вызывают сомнение в подлинности. По данным фактам проводятся проверки», – отметили в пресс-службе ведомства.

Уголовные дела после проведения операции 12-14 декабря были возбуждены по факту угона и по факту подделки водительского удостоверения.

«Во взаимодействии с подразделениями Псковской таможни по базе данных Генерального секретариата Интерпола осуществлены проверки автомашин, прошедших таможенное оформление и ввезённых на территорию РФ в режиме «временный ввоз», – отметили в пресс-службе ведомства.