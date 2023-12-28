Атлантический циклон накроет Псковскую область

10:16, 28 декабря 2023, ПАИ

Атлантический циклон накроет Псковскую область 29-30 декабря. Об этом в своём Telegram-канале рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

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Он пояснил, что к Санкт-Петербургу приближается атлантический циклон, который уже 29 декабря начнёт определять погоду на территории всего субъекта. При этом Северной столице России, по словам синоптика, повезёт больше, чем югу Ленинградской области, а тем более чем Пскову и Новгороду.

«Туда точно придёт оттепель и мокрый снег с дождём. Наши юго-западные районы – Луга, Кингисепп тоже попадают в тёплый сектор циклона, и на этой территории тоже ожидается непродолжительная оттепель и мокрый снег», – отметил Александр Колесов.

Далее циклон уйдёт на восток, уже вечером 30 декабря начнётся понижение температуры воздуха по всему региону.