В новогодние праздники изменится время работы Изборского музея-заповедника

11:53, 28 декабря 2023, ПАИ

В новогодние праздники изменится время работы Изборского музея-заповедника, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Изборская крепость 1 января будет работать с 11:00 до 19:00, 2-7 января – с 10:00 до 19:00, 8 января – с 11:00 до 17:00.



Экспозиции и выставочный зал, где сейчас работает выставка «Русская зима», 1 января будут открыты для посетителей с 12:00 до 18:00, с 2 по 7 января – с 10:00 до 17:00, 8 января – с 12:00 до 17:00.



Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово, музейное кафе «Блинная» и музейный информационный центр 1 января будут работать с 12:00 до 18:00, с 2 по 7 число – с 10:00 до 17:00, 8 января – с 12:00 до 17:00.



Для гостей музея доступна бесплатная парковка на улице Минской. На парковке есть комфортный платный туалет, в том числе и для маломобильных посетителей. Режим работы с 10:00 до 17:00.