О ремонте детской музшколы №4 в Пскове отчитался Борис Елкин

12:38, 28 декабря 2023, ПАИ

О ремонте детской музшколы №4 в Пскове сообщил глава города Борис Елкин в своем телеграм-канале.

«В начале года посетил Детскую музыкальную школу №4 на улице Советской, 85 и пообещал коллективу помочь с ремонтом здания», – напомнил глава Пскова.

«На видео видно, как преобразилась школа: новая крыша, яркий фасад, ухоженные вестибюли и уютные кабинеты. Работы удалось выполнить благодаря субсидии из областного бюджета. Еще мы реорганизовали пространство и сделали его более удобным: теперь все классы расположены на одном этаже», – рассказал Борис Елкин.