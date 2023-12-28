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Общество

В Псковской области сохранится комплексная система поддержки педагогов и наставников

Торжественная церемония закрытия Года педагога и наставника прошла в правительстве Псковской области сегодня, 28 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

В Псковской области сохранится комплексная система поддержки педагогов и наставников. Фото: ПАИ

В мероприятии приняли участие педагоги и наставники образовательных учреждений муниципалитетов Псковской области, руководители органов местного самоуправления в сфере образования Псковской области, преподаватели профессиональных образовательных организаций, представители Псковской епархии, общественных организаций, а также почётные гости.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился с приветственным словом к присутствующим.

Он отметил, что в этом году внимание к сфере образования вышло на беспрецедентный уровень. Год педагога и наставника придал новый мощный импульс развитию регионального образования.

По словам главы региона, Псковская область представила богатство педагогических традиций – общий стаж самой большой династии учителей в регионе составляет 565 лет.

Многое было сделано для развития системы профориентации. За год открыто десять психолого-педагогических, четыре медицинских, два пожарно-спасательных кадетских и один агрокласс. Проведена Летняя школа психолого-педагогических классов, участниками которой стали школьники Пскова. Кроме того, 16 учеников из других муниципальных образований области прошли тематическую смену «Школа педагогического успеха» на базе Центра одаренных детей «Вега», уточнил губернатор.

Он также отметил, что все меры поддержки педагогов, которые были приняты в 2023 году, будут сохранены в 2024 году.

В том числе речь идёт о 150 млн рублей, которые дополнительно выделят на поддержку педагогов в Псковской области. «Всё, что ввели, всё в силе. Это не разовая конфетка, это серьёзная региональная программа», – отметил губернатор.

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