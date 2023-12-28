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Топ-3 тем для новогодних квизов назвал псковский шоумен

Топ-3 тем для новогодних квизов назвал псковский шоумен и ведущий Михаил Черкасов в программе «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Топ-3 темы для новогодних квизов назвал псковский шоумен. Фото: ПАИ

Музыкальные вопросы и киновопросы на тему Нового года и Рождества всегда пользуются популярностью, отметил гость эфира. «Самое крутое – это то, что люди знают, слушают, любят и смотрят. Не ошибёшься никогда», – заметил он.

«Самое простое – это захватить все тематические новогодние атрибуты. Это самое первое», – сказал гость эфира.

Михаил Черкасов также поделился, что ему тяжелее всего даётся организация мероприятия в новых форматах. «Например, этой весной я впервые проводил корпоратив в формате рок-вечеринки. Это нужно не просто одеться подходяще, надо себя вести в соответствующем стиле, сленг посмотреть. Нужно либо знать эту стилистику, либо специально готовиться. Это было непросто именно на стадии подготовки», – рассказал шоумен и отметил, что, когда мероприятие уже хорошо подготовлено, волнение проходит.

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