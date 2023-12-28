Что помогает придумывать интересные вопросы для квиза, рассказал эксперт

18:13, 28 декабря 2023, ПАИ

Насмотренность и опыт больше всего помогают в написании интересных и грамотных вопросов для квиза. Таким мнением поделился псковский шоумен и ведущий Михаил Черкасов в программе «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Так как я с 2009 года в бизнесе, это настолько во мне... Я иду, вижу какую-нибудь информацию и понимаю, что из этого можно сделать хороший вопрос. <...> Что-то смотришь, что-то читаешь. Раз вопрос, два...», – рассказал гость эфира.

Михаил Черкасов отметил, что такая техника действует не всегда. «Например, у меня есть раунд, где ответами являются слова на одну букву. В таких случаях я сажусь и целенаправленно ищу необходимую информацию», – отметил шоумен.

По его словам, для участия в квизе важно собрать хорошую команду. Во-первых, участники должны разбираться в разных вещах: кто-то в музыке, кто-то в кино и тому подобному, пояснил гость эфира. Также Михаил Черкасов отметил, что оптимальнее всего собирать команду из шести человек. Также нужно обращать пристальное внимание на выбор капитана.