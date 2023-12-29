Росгвардейцы обеспечат безопасность псковичей во время праздников

10:11, 29 декабря 2023, ПАИ

Заседание оперативного штаба состоялось в Управлении Росгвардии по Псковской области под председательством руководителя Игоря Иванова. На нём обсуждали вопросы готовности сил и средств управления к участию в охране общественного порядка и обеспечении безопасности в период новогодних и рождественских праздников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ежедневно безопасность граждан и общественный порядок совместно с органами внутренних дел будут обеспечивать сотрудники ОМОН «Кром» регионального управления Росгвардии», – отметили в ведомстве.

Маршруты патрулирования нарядов вневедомственной охраны Росгвардии будут приближены к местам массового пребывания граждан.

Отметим, что Псковское агентство информации подготовило для жителей региона сюжет о том, куда можно сходить в новогодние праздники.