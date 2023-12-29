Перед спектаклем зрители Псковского театра смогут отправить близким специальную новогоднюю открытку

11:06, 29 декабря 2023, ПАИ

«Почта России» и Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина проведут совместную акцию «Новогодняя театральная почта», сообщили ПАИ в УФПС Псковской области.

С 29 декабря по 4 января в фойе Большой сцены Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина будет работать площадка «Почты России». Зрители театральных представлений Большой сцены смогут бесплатно отправить новогодние поздравительные открытки своим родным, друзьям и знакомым в любую точку России.

На открытке, разработанной художником-дизайнером театра Александром Стройло, изображён Псковский театр драмы в зимнем новогоднем убранстве.

Зрители представлений также смогут опустить в почтовый ящик заранее подготовленные письма с заветными желаниями Деду Морозу. «Почта России» бесплатно доставит все отправления.

«Этот проект напоминает о прекрасной традиции в канун Нового года радовать своих друзей, родных и близких настоящими, осязаемыми открытками, а не электронными посланиями. Пожелания, написанные от руки и отправленные прямо с новогодних представлений, передадут тепло и новогоднее настроение, а почта доставит их адресатам», — отметила директор УФПС Псковской области Ольга Беляцкая.