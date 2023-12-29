Существующую схему движения на перекрёстке Вокзальной и Советской в Пскове оставят без изменений

11:18, 29 декабря 2023, ПАИ

Схему движения на перекрёстке улиц Вокзальной и Советской сохранят в Пскове без изменений. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Региональный комитет по транспорту в рамках городской комиссии по безопасности дорожного движения выступил с инициативой сохранить схему движения на указанном перекрёстке. Таким образом, движение транспорта будет осуществляться по той же схеме, которая была введена на время капремонта улицы Яна Фабрициуса.

Кроме того, по улице Советской продолжат ходить автобусы № 5 и № 16.