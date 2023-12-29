О съёмках Андрея Тарковского в Изборске узнают посетители новой выставки

11:16, 29 декабря 2023, ПАИ

О съёмках Андрея Тарковского в Изборске узнают посетители новой выставки. Экспозиция «Изборская синематека» откроется в музее-заповеднике «Изборск» в августе 2024 года, накануне Дня российского кино, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Изборская крепость и её живописные окрестности как уникальные съемочные локации начали привлекать советских кинематографистов с начала 1960-х годов. В разные годы в Изборске и его округе было снято более 30 фильмов.

Отдельная страница в истории Изборска – съёмки в 1965 году исторического фильма «Андрей Рублев», которые проходили в Изборской крепости, изображавшей город Владимир.

В усадьбе купца Белянина сохранилась комната, в которой летом и осенью 1965 года «снимал угол» Андрей Тарковский; ныне в комнате разместилась небольшая экспозиция, посвященная этому замечательному эпизоду в биографии знаменитого режиссера. Кинооператором фильма был выдающийся мастер Вадим Юсов, научным консультантом – искусствовед и реставратор Савва Ямщиков.

В фондах музея-заповедника «Изборск» хранятся 30 негативов фотографий, сделанных на съемках фильма Тарковского известным псковским архитектором-реставратором и фотохудожником Борисом Скобельцыным.

Кроме профессионального кинематографа, выставка представит забытую историю любительской кинофотостудии «Славянка», функционировавшей в Изборске в 1960-80-е годы.