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О съёмках Андрея Тарковского в Изборске узнают посетители новой выставки

О съёмках Андрея Тарковского в Изборске узнают посетители новой выставки. Экспозиция «Изборская синематека» откроется в музее-заповеднике «Изборск» в августе 2024 года, накануне Дня российского кино, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Комната Андрея Тарковского в усадьбе Купца Белянина. Фото Изборского музея-заповедника

Изборская крепость и её живописные окрестности как уникальные съемочные локации начали привлекать советских кинематографистов с начала 1960-х годов. В разные годы в Изборске и его округе было снято более 30 фильмов.

Эпизод со съёмок фильма «Андрей Рублев», 1965 год. Фото из фондов музея

Отдельная страница в истории Изборска – съёмки в 1965 году исторического фильма «Андрей Рублев», которые проходили в Изборской крепости, изображавшей город Владимир.

Эпизод со съёмок фильма «Андрей Рублев», 1965 год. Фото из фондов музея

В усадьбе купца Белянина сохранилась комната, в которой летом и осенью 1965 года «снимал угол» Андрей Тарковский; ныне в комнате разместилась небольшая экспозиция, посвященная этому замечательному эпизоду в биографии знаменитого режиссера. Кинооператором фильма был выдающийся мастер Вадим Юсов, научным консультантом – искусствовед и реставратор Савва Ямщиков.

В фондах музея-заповедника «Изборск» хранятся 30 негативов фотографий, сделанных на съемках фильма Тарковского известным псковским архитектором-реставратором и фотохудожником Борисом Скобельцыным.

Кроме профессионального кинематографа, выставка представит забытую историю любительской кинофотостудии «Славянка», функционировавшей в Изборске в 1960-80-е годы.

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