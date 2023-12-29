Школу креативных индустрий открыли в Пскове

11:28, 29 декабря 2023, ПАИ

Школу креативных индустрий открыли в Пскове сегодня, 29 декабря. В мероприятии приняла участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева, передаёт корреспондент ПАИ.

Первый вице-губернатор осмотрела основные площадки школы, среди которых студия для фото- и видеопроизводства, студия анимации, звукорежиссуры и саунд-дизайна, а также студия дизайна.

Кроме того, она пообщалась с участниками, которые сегодня пришли на занятия.

«Ребята, пользуйтесь случаем. Такой серьёзной возможности для вас мы даже не могли представить», – отметила Вера Емельянова, добавив, что на площадке созданы отличные условия для занятий.

В студии дизайна планируют развивать дизайн с технической точки зрения, а на площадке фото- и видеопроизводства техническое оснащение настолько широкое, что позволит создать ток-шоу и видео.

В первой половине дня здесь будут проходить занятия для студентов колледжа искусств, а затем уже для всех тех, кто записался на них. В завершение обучения, которое длится два года, все получают сертификат о дополнительном образовании.

Ранее сообщалось, что в школе смогут получить дополнительное образование ученики 5-11-х классов общеобразовательных учреждений. Работа студий будет организована по четырём направлениям: анимация и 3D-графика, дизайн, фото- и видеопроизводство, звукорежиссура и звуковой дизайн.

В качестве педагогов будут привлекаться действующие специалисты из различных сфер креативных индустрий, обладающие опытом обучения, реализации творческих проектов и повышения квалификации на актуальных российских и зарубежных программах. Самые талантливые ученики смогут продолжить своё обучение в колледже, ПсковГУ и других образовательных учреждениях страны.

Школа создана на базе Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова в рамках федерального проекта «Придумано в России».

Напомним, что 55 млн рублей на создание Школы креативных индустрий областной комитет по культуре выиграл в прошлом году.