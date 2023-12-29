Схему движения на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Киселёва изменят в Пскове
Схему движения на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Киселёва изменят в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
По решению городской комиссии по безопасности дорожного движения на пересечении Рижского проспекта и улицы Киселёва при движении от улицы Пароменской будет разрешён только поворот направо.
Таким образом, автомобилисты больше не смогут поворачивать налево или проезжать перекрёсток насквозь, создавая аварийные ситуации.
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