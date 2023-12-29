Лучших спортсменов и тренеров региона наградили в Пскове

12:17, 29 декабря 2023, ПАИ

Лучших спортсменов и тренеров Псковской области 2023 года наградили в рамках «Бала чемпионов», который проходит в актовом зале правительства Псковской области сегодня, 29 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

На церемонии присутствовали 57 спортсменов и тренеров, которые достигли высоких результатов на всероссийском и международном уровне.

Почётные благодарности вручал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Среди спортсменов Псковской области 11 стали чемпионами России, отметил он. В качестве поощрения они, а также ещё шесть тренеров получат от 50 до 100 тысяч рублей.

Также Михаил Ведерников предложил участникам мероприятия встретиться в начале 2024 года в неформальной обстановке, чтобы обсудить пути дальнейшего развития спорта в регионе. «Я считаю, что те, кто показывает результаты, должны пользоваться всеми мерами поддержки», – сказал глава региона.