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Спорт

Лучших спортсменов и тренеров региона наградили в Пскове

Лучших спортсменов и тренеров Псковской области 2023 года наградили в рамках «Бала чемпионов», который проходит в актовом зале правительства Псковской области сегодня, 29 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Лучших спортсменов и тренеров региона наградили в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

На церемонии присутствовали 57 спортсменов и тренеров, которые достигли высоких результатов на всероссийском и международном уровне.

Почётные благодарности вручал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Среди спортсменов Псковской области 11 стали чемпионами России, отметил он. В качестве поощрения они, а также ещё шесть тренеров получат от 50 до 100 тысяч рублей.

Также Михаил Ведерников предложил участникам мероприятия встретиться в начале 2024 года в неформальной обстановке, чтобы обсудить пути дальнейшего развития спорта в регионе. «Я считаю, что те, кто показывает результаты, должны пользоваться всеми мерами поддержки», – сказал глава региона.

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