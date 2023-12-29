Как не навредить здоровью в новогодние праздники, расскажет эксперт в программе «Анамнез»

12:44, 29 декабря 2023, ПАИ

Главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова станет гостьей программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 29 декабря.

Как сохранить здоровье на Новый год? Чем опасны длинные новогодние каникулы? Заменит ли беготня по магазинам за подарками спорт? Как не загнаться перед Новым годом? Как себе помочь, если получил травму из-за новогодних забав? Как удержать режим дня ребёнка?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».