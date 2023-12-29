Десять муниципалитетов Псковской области получили гранты за высокую эффективность деятельности

13:01, 29 декабря 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил грантами десять лучших муниципалитетов региона за высокие показатели эффективности деятельности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

По результатам рейтинга органов местного самоуправления в тройку лидеров вошли Пыталовский, Островский и Стругокрасненский районы.

Кроме того, в десятку лучших попали Пушкиногорский, Новосокольнический, Палкинский, Куньинский, Опочецкий, Усвятский и Красногородский районы.

Каждому из перечисленных муниципалитетов выделят гранты на развитие территорий от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

«Благодарю за то, что не оставляете без внимания ни одну поставленную задачу, успешно работаете на благо своих жителей, делаете всё возможное для привлечения дополнительных средств», – обратился к главам районов Михаил Ведерников.

Помимо этого, каждый муниципалитет получит сводный рейтинг, чтобы изучить свои сильные и слабые стороны и скорректировать работу в дальнейшем.

Отметим, рейтинг муниципалитетов составлен на основе ряда критериев, среди которых развитие ТОС, реализация нацпроектов, работа с обращениями граждан, внедрение дизайн-кода и выполнение поручений президента России Владимира Путина.