Сотрудники Псковского УФСИН поздравили ветерана УИС с 90-летием

13:02, 29 декабря 2023, ПАИ

Сотрудники СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области поздравили ветерана УИС с 90-летием. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Начальник Великолукского следственного изолятора Александр Степанеев от лица всего личного состава учреждения поздравил с юбилеем ветерана уголовно-исполнительной системы Ивана Лобанова, который более 30 лет посвятил службе в ведомстве.

Руководитель СИЗО вручил имениннику поздравительный адрес и памятный подарок, пожелав крепкого здоровья и энергии. Жизненный путь и профессиональная деятельность ветерана являются ярким примером верного служения Отечеству, отметил он.

Кроме того, ветеран принимает участие в общественной жизни СИЗО – участвует в патриотических и воспитательных мероприятиях, передавая свой богатый опыт молодому поколению сотрудников.