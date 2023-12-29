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Общество

Сотрудники Псковского УФСИН поздравили ветерана УИС с 90-летием

Сотрудники СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области поздравили ветерана УИС с 90-летием. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Ивана Лобанова поздравили с 90-летием. Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Начальник Великолукского следственного изолятора Александр Степанеев от лица всего личного состава учреждения поздравил с юбилеем ветерана уголовно-исполнительной системы Ивана Лобанова, который более 30 лет посвятил службе в ведомстве.

Руководитель СИЗО вручил имениннику поздравительный адрес и памятный подарок, пожелав крепкого здоровья и энергии. Жизненный путь и профессиональная деятельность ветерана являются ярким примером верного служения Отечеству, отметил он.

Кроме того, ветеран принимает участие в общественной жизни СИЗО – участвует в патриотических и воспитательных мероприятиях, передавая свой богатый опыт молодому поколению сотрудников.

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