До +5 градусов прогнозируют в Псковской области 30 декабря
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 30 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского гидрометцентра.
Ночью синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём небольшие осадки, местами умеренные, преимущественно в виде дождя.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
Температура по области ночью и днём составит от 0 до +5 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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