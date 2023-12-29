До +5 градусов прогнозируют в Псковской области 30 декабря

14:02, 29 декабря 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 30 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского гидрометцентра.

Ночью синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём небольшие осадки, местами умеренные, преимущественно в виде дождя.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура по области ночью и днём составит от 0 до +5 градусов.

Атмосферное давление будет низким.