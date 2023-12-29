В Пскове часть улицы Некрасова закроют для движения в январе

14:58, 29 декабря 2023, ПАИ

Движение транспорта ограничат по одной полосе проезжей части улицы Некрасова при движении от улицы Ленина в сторону Октябрьского проспекта с 3 по 20 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Перекрытие связано с проведением работ по сохранению жилого доходного дома Карла Гельдта. Это здание – объект культурного наследия регионального значения.

Участок тротуара в районе этого дома также закроют для движения пешеходов.

В администрации просят учитывать эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.