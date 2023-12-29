Псковские полицейские исполнили новогоднюю мечту 11-летней девочки

16:10, 29 декабря 2023, ПАИ

Начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников и личный состав исполнили желание 11-летней девочки в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

11-летняя Полина из псковского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, мечтает о новом мобильном телефоне, а также стать полицейским.

«Новогодние мечты должны сбываться. И поэтому мы сделаем так, чтобы мечта Полины сбылась! Хорошо, если она пополнит ряды стражей правопорядка, то, конечно, мы рады будем ждать её на службу. Мы постараемся исполнить заветное желание девочки», – сказал Алексей Овсянников.

В региональном УМВД он вручил ей подарок. Алексей Овсянников также пригласил Полину стать участником международного патриотического похода «Наследие-2024».

Ей провели экскурсию по зданию областного УМВД, девочка посетила также музей псковской полиции, где узнала об истории создания в регионе подразделений органов внутренних дел, об их руководителях, а также сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга. Также Полина познакомилась с действующими следователями, участковыми и сотрудниками патрульно-постовой службы.

Благодаря сотрудникам Госавтоинспекции девочка прокатилась в составе патрульного экипажа по городу, посидела на водительском месте – покрутила руль, нажала на клаксон автомобиля, включила сигнальные маячки и в специальное громкоговорящее устройство сделала предупреждение автолюбителю, который нарушил правила дорожного движения.

В экспертно-криминалистическом центре полицейские рассказали Полине о различных видах экспертиз, показали оборудование и лаборатории, оснащение чемоданчика эксперта.

В свою очередь, Полина отметила, что для неё и её друзей сотрудники полиции являются примером мужества и отваги. Девочка добавила, что хочет быть похожей на генерал-майора полиции Алексея Овсянникова, чтобы приносить в мир добро.