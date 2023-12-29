Чтобы отдохнуть, надо сменить умственную нагрузку на физическую, советует эксперт псковичам

15:34, 29 декабря 2023, ПАИ

Чтобы отдохнуть, надо сменить умственную нагрузку на физическую, рекомендовала главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«После интеллектуального напряжения стоит сменить деятельность и, например, за городом снег почистить или пропылесосить квартиру. Это и психологическая разгрузка, и выработка эндорфинов, и видимый быстрый результат от работы», – отметила Мария Отраднова.

По словам специалиста, поход по магазинам за подарками вполне способен заменить посещение спортзала.