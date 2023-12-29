Врач из Пскова: Вступая в длинные выходные, надо помнить, что из них придётся выходить

16:30, 29 декабря 2023, ПАИ

Вступая в длинные выходные, надо помнить, что из них придётся выходить, отметила главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Во всём нужно знать чувство меры. Понятно, что, если все выходные просидеть на диване с тазиком оливье, вам станет плохо день на третий. То же касается алкоголя. И на работу, конечно, выходить будет очень трудно», – констатировала Мария Отраднова.

Специалист рекомендовала использовать праздники для семейного общения. «Вместе можно играть в настольные игры, лепить пельмени, гулять. Это общение, возможность поделиться чем-то сокровенным с близкими. Всё это лучше, чем сидеть по комнатам», – добавила врач.