Составить план отдыха на каждый день новогодних каникул посоветовали псковичам

16:19, 29 декабря 2023, ПАИ

Можно составить план отдыха на каждый день новогодних каникул, посоветовала главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Причём делать это надо всем вместе на семейном совете. Например, в этот день мы идём в кино, на следующий – на лыжах, потом – прогулка», – уточнила Мария Отраднова.

Кроме того, специалист рекомендовала постараться придерживаться режима дня.