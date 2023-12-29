Главврач центра общественного здоровья: Новогодний стол может привести вас в стационар

16:33, 29 декабря 2023, ПАИ

«Новогодний стол может привести вас в стационар», – предупредила главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Дело в том, что нельзя голодать весь день 31 декабря, а ночью наедаться. Нужно и позавтракать, и пообедать, и поужинать, чтобы не накинуться на новогодний стол. Если вы будете более-менее сыты, то съедите пару ложек салата и всё. Лучше позавтракайте шубой и оливье», – посоветовала Мария Отраднова.

Кроме того, врач добавила, что новогодний стол можно сделать из лёгких салатов и закусок, которые не позволят съесть лишнего.

«И не танцуйте на очень полный желудок, особенно если у вас проблемы с сердцем и ЖКТ», – отметила Мария Отраднова.