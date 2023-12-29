Безопасной дозы алкоголя не существует, предупредила псковичей врач

16:16, 29 декабря 2023, ПАИ

Безопасной дозы алкоголя не существует, любое количество сказывается на организме негативно, констатировала главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Если вы пьёте всё же, выбирайте качественные напитки, пейте немного, не мешайте разные виды и не забывайте есть. Ведь в итоге алкоголь приносит кратковременное веселье, а потом всё равно плохо и голова болит. И конечно, не надо ходить в баню в алкогольном опьянении», – констатировала Мария Отраднова.

«Но лучше всего заменить алкоголь на чай или другой безалкогольный напиток, который вы любите», – заключила гостья студии.