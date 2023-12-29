Псковский врач: Резкие скачки температуры опасны для здоровья
Резкие скачки температуры очень опасны для здоровья, отметила главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Нужно больше пить тёплого питья, меньше есть и избегать алкоголя и чрезмерных физических нагрузок. Можно прогуляться», – посоветовала врач.
Напомним, что в новогоднюю ночь в Пскове температура с ноля опустится до -10 градусов.
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