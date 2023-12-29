Псковский врач: Резкие скачки температуры опасны для здоровья

16:04, 29 декабря 2023, ПАИ

Резкие скачки температуры очень опасны для здоровья, отметила главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Нужно больше пить тёплого питья, меньше есть и избегать алкоголя и чрезмерных физических нагрузок. Можно прогуляться», – посоветовала врач.

Напомним, что в новогоднюю ночь в Пскове температура с ноля опустится до -10 градусов.