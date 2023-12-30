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Культура

Стал известен режим работы Пушкинского заповедника в новогодние праздники

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» напоминает об изменениях в режиме своей работы в предстоящие каникулярные дни.

Юлия Леонычева. Утро в Тригорском (2013). Из фондов Пушкинского заповедника

31 декабря, все музеи в составе Пушкинского заповедника будут работать с 9:00 до 14:00, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

В понедельник музей закрыт, но гости Святогорья свободно и как угодно долго могут гулять по усадебным паркам.

В период со 2 января и вплоть до 8 января включительно музей-заповедник открыт с 10:00 до 17:00. Выставочные залы музейного Научно-культурного центра в эти дни (кроме понедельника, 8 января) работают с 14:00 до 19:00.

По окончании череды новогодних и Рождественских праздников и выходных, с 9 января Государственный музей-заповедник «Михайловское» будет принимать гостей по обычному графику, установленному для так называемого «низкого сезона».

В Пушкинском заповеднике также напоминают, что в ближайшие десять дней все желающие смогут побывать не только на традиционных обзорных и тематических экскурсиях и действующих выставках, но и на программах, концертах, мастер-классах и других событиях из специальной праздничной программы. Познакомиться с новогодней афишей музея можно на официальном сайте учреждения.

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