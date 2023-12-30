Подписи за Путина отдают псковские справедроссы

17:49, 30 декабря 2023, ПАИ

Представители Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» отдают свои подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента. Они пришли на пикет по сбору подписей в субботу, 30 декабря, в ТЦ «Акваполис» в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ.

Жители региона продолжают активно оставлять свои подписи в поддержку выдвижения Путина. Ранее сообщалось, что к сегодняшнему дню в России собрано уже более полумиллиона подписей.

Пикеты по сбору подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина работают с 17 до 20 часов в ТЦ «Акваполис», «Максимус» и «Империал» в Пскове, в Великих Луках – в ТЦ «Весна» и «Апельсин».