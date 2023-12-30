По вопросам отключения электроэнергии в Псковской области можно звонить на номер 122
Для приёма заявок по вопросам отключения электроэнергии было принято решение задействовать номер телефона 122. В голосовом меню единого номера 122 на кнопке «1» с 1 января добавляется соответствующее подменю, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.
Режим работы горячей линии – с 8:00 до 20:00.
«Погода в праздничные выходные дни не раз будет меняться, поэтому заранее готовимся встречать вызов стихии. Главное, если вы звоните по вопросу отключения электричества, называйте полный адрес (район, город или посёлок, улицу и номер дома), свои Ф. И. О. и контактный номер телефона. Все заявки будут сразу же направляться в ресурсоснабжающую организацию», – отметил губернатор.
В ночное время звонки принимает робот, с утра они прослушиваются и обрабатываются операторами. Звонок на номер телефона 122 бесплатный для всех жителей региона.
Демонстрационный экзамен по программам среднего профобразования сдали более тысячи псковских студентов
По вопросам отключения электроэнергии в Псковской области можно звонить на номер 122
Рисунок гдовской школьницы, возможно, разместят на дорожном баннере при въезде в лес
Мероприятия по нацпроектам в Псковской области в 2023 году реализованы с показателем более 99%
Добровольцы в костюмах Деда Мороза и Снегурочки организовали праздник детям в псковской инфекционке