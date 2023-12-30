По вопросам отключения электроэнергии в Псковской области можно звонить на номер 122

22:29, 30 декабря 2023, ПАИ

Для приёма заявок по вопросам отключения электроэнергии было принято решение задействовать номер телефона 122. В голосовом меню единого номера 122 на кнопке «1» с 1 января добавляется соответствующее подменю, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Режим работы горячей линии – с 8:00 до 20:00.

«Погода в праздничные выходные дни не раз будет меняться, поэтому заранее готовимся встречать вызов стихии. Главное, если вы звоните по вопросу отключения электричества, называйте полный адрес (район, город или посёлок, улицу и номер дома), свои Ф. И. О. и контактный номер телефона. Все заявки будут сразу же направляться в ресурсоснабжающую организацию», – отметил губернатор.

В ночное время звонки принимает робот, с утра они прослушиваются и обрабатываются операторами. Звонок на номер телефона 122 бесплатный для всех жителей региона.