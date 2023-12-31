Михаил Ведерников поздравил псковичей с Новым годом

22:36, 31 декабря 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковичей с наступающим 2024 годом в своём видеообращении.

«Уважаемые жители Псковской области! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступающим 2024-м годом! Мир вокруг нас стремительно меняется, и каждый год приносит свои испытания, которые затрагивают, пожалуй, каждую семью. Но наши традиции остаются неизменными, и это особенно важно. Новый год в нашей культуре – это всегда время светлых эмоций и веры в добро. Это рубеж, после которого мы стараемся сделать свою жизнь и жизнь наших ближних лучше. И конечно это замечательный повод провести время с семьёй, уделить внимание своим родным и близким людям.

Но такая возможность сегодня есть не у всех. Наши бойцы, наши герои встречают 2024-й на передовой. Они сражаются за будущее наших детей и будущее нашей страны. Поэтому сегодня главное наше желание, чтобы все наши защитники как можно скорее вернулись домой с победой. Каждый может внести свой вклад в реализацию этой мечты. Сотни тысяч жителей области так и делают. Мы вместе помогаем передовой, молимся за наших воинов, поддерживаем семьи участников спецоперации, защищаем область от провокаций противника, а главное – воспитываем в духе традиционных ценностей новое поколение, которому перейдёт наша великая страна, сохранившая достоинство и вернувшая заслуженное место в мире. И конечно мы делаем всё, чтобы наша любимая Псковская область становилась лучше, красивее и сильнее.

И несмотря на все сложности, мы заканчиваем год с хорошими показателями. Почти по всем направлениям фиксируется рост. Финансовый год мы закончили с беспрецедентными доходами. Проекты выполнили почти на 100 %. На следующий год принят уверенный бюджет: бюджет развития, учитывающий все социальные обязательства и планы на будущее. Поэтому хочу поблагодарить каждого, кто внёс свой вклад в развитие нашей экономики, образования, культуры, медицины – каждой сферы жизни нашей любимой Псковской области.

Впереди нам многое предстоит сделать. Но вместе с вами, вместе с каждым жителем региона мы справимся со всеми поставленными задачами.

Дорогие друзья! В новогоднюю ночь мы загадываем самые сокровенные желания и искренне верим, что они исполнятся. Пусть наступающий 2024 год оправдает все наши мечты, откроет новые возможности и принесёт успех всем добрым начинаниям. Желаю вам крепкого здоровья, сил, благополучия, семейного уюта, любви, добра и взаимопонимания. С наступающим Новым годом и Рождеством! И пусть всё сбудется», – сказал глава региона в своём обращении.