Псковские следователи поздравили детей из многодетной семьи в Себежском районе

23:26, 31 декабря 2023, ПАИ

Сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области поздравили детей из многодетной семьи с наступающим Новым годом, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального СУ СК России.

Следователи поздравили детей из одной семьи – Ульяну, Эвелину, Кристину и Вову, проживающих в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Себежского района. «Несмотря на трудности, выпавшие детям на жизненном пути, эти ребята очень дружны, привязаны друг к другу и помогают в любой сложной ситуации», – отметили в пресс-службе.

Сотрудники вручили детям сладкие подарки, пожелали им удачи и успехов в новом году.