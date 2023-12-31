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Псковские следователи поздравили детей из многодетной семьи в Себежском районе

Сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области поздравили детей из многодетной семьи с наступающим Новым годом, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального СУ СК России.

Псковские следователи поздравили детей из многодетной семьи в Себежском районе. Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Следователи поздравили детей из одной семьи – Ульяну, Эвелину, Кристину и Вову, проживающих в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Себежского района. «Несмотря на трудности, выпавшие детям на жизненном пути, эти ребята очень дружны, привязаны друг к другу и помогают в любой сложной ситуации», – отметили в пресс-службе.

Сотрудники вручили детям сладкие подарки, пожелали им удачи и успехов в новом году.

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