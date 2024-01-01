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Спорт

«Забег обещаний» прошёл в Великих Луках в первый день 2024 года

Традиционный праздничный «Забег обещаний» прошел в Великих Луках сегодня, 1 января. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

«Забег обещаний» прошёл в Великих Луках в первый день 2024 года. Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

Принять участие в забеге мог любой желающий.

Идея мероприятия состояла в том, чтобы участник совершил забег по улицам Великих Лук со своим обещанием на 2024 год.

Отметим, что в этом году к спортсменам присоединился глава городской администрации Андрей Беляев.

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