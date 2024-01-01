«Забег обещаний» прошёл в Великих Луках в первый день 2024 года

17:56, 01 января 2024, ПАИ

Традиционный праздничный «Забег обещаний» прошел в Великих Луках сегодня, 1 января. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Принять участие в забеге мог любой желающий.

Идея мероприятия состояла в том, чтобы участник совершил забег по улицам Великих Лук со своим обещанием на 2024 год.

Отметим, что в этом году к спортсменам присоединился глава городской администрации Андрей Беляев.