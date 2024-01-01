«Забег обещаний» прошёл в Великих Луках в первый день 2024 года
Традиционный праздничный «Забег обещаний» прошел в Великих Луках сегодня, 1 января. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».
Принять участие в забеге мог любой желающий.
Идея мероприятия состояла в том, чтобы участник совершил забег по улицам Великих Лук со своим обещанием на 2024 год.
Отметим, что в этом году к спортсменам присоединился глава городской администрации Андрей Беляев.
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