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Общество

Борис Елкин подвёл итоги 2023 года по ремонту дорог в Пскове

Итоги прошедшего 2023 года по ремонту дорог подвёл глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Борис Елкин подвёл итоги 2023 года по ремонту дорог в Пскове. Фото здесь и далее из Telegram-канала главы города

По его словам, дорожная сфера в Пскове в прошлом году побила все рекорды. Было отремонтировано около 14 км дорог, многие из которых стояли в плане на 2024-й и даже на 2025 годы.

«Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», который инициировал президент России Владимир Путин, приведены в порядок улицы Коммунальная, Труда, Юбилейная, Октябрьский проспект. Открыто движение после капремонта по улице Яна Фабрициуса, стартовал масштабный ремонт улицы Николая Васильева и Крестовского шоссе. За счёт дорожного фонда удалось комплексно отремонтировать дороги на Лепешах, в Крестах, Любятово и на Запсковье, полностью переделать улицу Алмазную, обновить полотно Ольгинского моста и построить подъезд к учебно-лабораторному корпусу ПсковГУ», – написал глава города.

В 2023 году также появились новые тротуары вдоль Рижского проспекта, улиц Ижорского Батальона и Шоссейной, отметил Борис Елкин.

Он добавил, что в городе построили «умные» автобусные остановки, провели ремонт картами по 19 адресам и осветили около восьми км дорог.

«Многие контракты на этот год уже заключены. Новые поручил проторговать в первом квартале. Это позволит приступить к ремонту дорог ранней весной», – заключил глава Пскова.

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