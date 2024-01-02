Как отдохнуть на праздниках и без проблем вернуться к работе, рассказали псковичам

21:58, 01 января 2024, ПАИ

Как хорошо отдохнуть на новогодних праздниках, а затем вернуться к работе в бодром расположении духа, рассказали псковичам в комитете по здравоохранению Псковской области.

В первую очередь не стоит вспоминать о работе во время праздников. Человек, способный психологически отстраниться от работы в свободное время, меньше устаёт и обладает устойчивым психическим здоровьем. Нужно и отдыхать от телефона, больше посвящать времени творчеству и физическим упражнениям, разговаривать о приятных вещах и не обсуждать то, что вызывает споры и неприятный осадок на душе.

На праздниках нужно позволить себе отдохнуть от суеты и помнить, что успеть всё в новогодние праздники не получится. Но и лежать в кровати все каникулы не стоит, нужно стараться больше двигаться и гулять на свежем воздухе, не переедать и не употреблять алкоголь.

Обязательно соблюдайте распорядок дня, хорошо питайтесь, пейте достаточное количество воды и высыпайтесь.

Перед выходом на работу нужно выделить пару дней, чтобы завершить все домашние дела. Отмечается также, что входить в рабочий ритм нужно плавно, начинать выполнение рабочих задач с одного-двух пунктов и расширять список постепенно.