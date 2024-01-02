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Назван лучший способ борьбы псковичей со стрессом после новогодних каникул

Лучшим способом борьбы псковичей со стрессом после новогодних каникул стала любимая работа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе сервиса поиска высокооплачиваемой работы SuperJob.

Назван лучший способ борьбы псковичей со стрессом после новогодних каникул. Фото: ПАИ

После январских каникул на работу спокойнее возвращаются те, кому работа в радость. При этом компаний, которые пытаются облегчить дни работников после новогодних праздников, не набралось и 1 %.

57 % работающих тяжело приступают к выполнению обязанностей после праздников, а 11 % сразу погружаются в работу с головой. Также 3 % считают, что стресс можно уменьшить, если качественно отдохнуть на каникулах. 2 % бороться со стрессом предпочитают с помощью общения с семьёй и друзьями.

И только один из трёх работающих не испытывает стресса в январе, так как он скучает по работе, которую любит, а в коллективе царит благоприятная обстановка.

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