До -26 градусов ожидается в Псковской области 3 января
Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области 3 января. На дорогах возможна гололедица, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского гидрометцентра.
Будет дуть ветер восточных и северо-восточных направлений со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура по области ночью составит от -21 до -26 градусов, днём – от -16 до -21 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
Ранее сообщалось, что в Псковскую область в первые дни января придут аномальные морозы.
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