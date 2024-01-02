До -26 градусов ожидается в Псковской области 3 января

12:14, 02 января 2024, ПАИ

Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области 3 января. На дорогах возможна гололедица, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского гидрометцентра.

Будет дуть ветер восточных и северо-восточных направлений со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура по области ночью составит от -21 до -26 градусов, днём – от -16 до -21 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что в Псковскую область в первые дни января придут аномальные морозы.