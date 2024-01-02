Умер псковский журналист Владимир Фёдоров

13:53, 02 января 2024, ПАИ

Псковского журналиста и писателя-краеведа Владимира Фёдорова не стало вчера, 1 января. Он ушёл из жизни на 87-м году.

В журналистике он с 1961 года, работал в районных газетах, газете «Молодой ленинец». Более 15 лет отдал «Псковской правде», работал в «Новостях Пскова». Владимир Фёдоров также увлекался краеведением, издал несколько книг о новоржевских краях.

Один из последних материалов Владимира Фёдорова о себе и о «Псковской правде» читайте здесь.